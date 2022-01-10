Украинская армия за сутки обстреляла десять сел на территории ДНР и ЛНР

При обстрелах ВСУ применяли минометы и гранатометы. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Украинские силовики семь раз за сутки нарушили «режим тишины» в зоне ответственности ЛНР и четыре раза - ДНР. Под огонь попали 10 поселков и сел республик Донбасса. Об этом сообщили представительства ДНР и ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

На территории ЛНР обстрелам подверглись районы Золотого-5, сел Лозовое, Красный Яр, Желобок, Сокольники и поселка Молодежное.

Огонь велся из 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, автоматических станковых гранатометов АГС-17 и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного. Всего было выпущено 27 мин и гранат.

На юге ДНР под огнем ВСУ оказались села Новая Таврия и Коминтерново, а в Горловке – поселки шахт имени Изотова и Гагарина. По ним было выпущено 34 гранаты.

Информация о разрушениях и пострадавших жителях уточняется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В результате конфликта с пьяными солдатами ВСУ пострадали мирные жители Соледара

Одного мужчину госпитализировали с огнестрельным ранением, второго с переломом ребер (подробнее)