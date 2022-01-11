В прифронтовые районы ДНР жителям доставили гуманитарную помощь

Всем нуждающимся волонтеры передали предметы медицинского назначения и облегчения быта. Фото: ОД «Донецкая Республика»

В Новоазовский и Тельмановский районы Донецкой Народной Республики поступила гуманитарная помощь от общественного движения «Донецкая Республика». Об этом заявили в штабе по работе с прифронтовыми районами этой организации.

Отмечается, что в общей сложности поддержка была оказана 25 семьям из сел Безыменное и Красноармейское, а также поселка Тельманово. Всем нуждающимся волонтеры передали предметы медицинского назначения и облегчения быта - электроплиты, матрасы, ходунки, трости, тонометры и другие изделия.

- Спасибо большое за предоставленную помощь. Моя жена парализована с 2019 года, для нее противопролежневый матрас - необходимость, которую мы не могли себе позволить, – рассказал житель села Безыменное.

Напомним, месяц назад к сотрудникам общественного движения «Донецкая Республика» обратились за помощью жители Куйбышевского района Донецка. Люди пожаловались, что страдают от частых перебоев центрального отопления, так как их дома находятся в непосредственной близости к линии фронта и попадают под обстрелы. Просьба была услышана - общественники передали жителям 26 бытовых приборов для отопления жилья.

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