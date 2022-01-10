Погода в Донецке: 11 января будет пасмурно и около нуля градусов

В Донецке ожидается пасмурная погода Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

11 января в Донецке и Донецкой Народной Республике ожидается переменная облачность. Утром туман. Днем местами небольшой снег, ледяная морось. Температура воздуха утром 0…+1 градус. Днем около нуля градусов. Вечером -1…-2 градуса. Северный ветер будет дуть скоростью от 3 до 8 м/с.

В народе дату прозвали Домочадцев день или Рождественский мясоед. Закончился Рождественский пост, и 10 января на столе наших предков появлялись мясные блюда. Считалось, если с неба падают крупные снежные хлопья – совсем скоро потеплеет. Метель в этот день сулит мокрое, дождливое и сырое лето.

По прогнозам синоптиков 12 января значительно похолодает. Температура ночью -3…-5 градусов. Днем -7…-9 градусов. Осадков не ожидается.

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