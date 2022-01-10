В Минстрое ДНР объяснили причины сбоев с вывозом мусора

Жители жаловались на большие скопления отходов возле жилых домов. Фото: minstroy-dnr.ru

Сбой графика вывоза твердых бытовых отходов в городах ДНР связан с обильными снегопадами и прочими независящими от специалистов факторами. Об этом сегодня заявил врио министра строительства и ЖКХ Владимир Ярошевский.

- Незначительный сбой графика вывоза мусора с отдельных контейнерных площадок в период новогодних праздников был обусловлен обильными снегопадами и отсутствием возможности для специализированной техники проехать к местам расположения контейнеров – иногда и из-за преграждающих путь автомобилей, оставленных во дворах жильцами многоквартирных домов, - отметил Ярошевский.

Он назвал еще одну причину, традиционную - значительное увеличение объемов мусора в праздничные дни. По словам, врио министра сейчас ситуация с вывозом ТБО выходит на привычный уровень.

Отметим, что в праздничные дни в соцсетях появились жалобы жителей на вывоз мусора и большие скопления отходов возле жилых домов.

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