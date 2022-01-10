В водохранилище Донецка ищут пропавшего рыбака

В слабые морозы опасно рыбачить на неокрепшем льду. Фото: МЧС ДНР

9 января спасатели искали в Киевском районе Донецка пропавшего рыбака. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- В районе проспекта Мира в Кальмиусском водохранилище шел поиск предполагаемо утонувшего человека. Водолазы группы водолазно-спасательных работ Республиканского спасательного центра обследовали дно водоема на площади 25 квадратных метров в месте обнаружения на льду рыбацких принадлежностей. Спасатели Государственных пожарно-спасательных отрядов Донецка и Макеевки осмотрели 1120 метров береговой линии, – говорится в сообщении.

Отмечается, что тело предполагаемо утонувшего человека не обнаружено. Сегодня поисковые работы будут продолжены. От МЧС ДНР привлекалось 6 единиц техники и 23 сотрудников.

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