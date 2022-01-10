В первую неделю нового года в Луганске родились две двойни, а в Донецке – одна

Война не помеха для появления на свет маленьких жителей ДНР и ЛНР Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Две двойни появились на свет в столице ЛНР на минувшей неделе. Об этом сообщила пресс-служба администрации Луганска.

- За период с 3 по 9 января в Луганске родились две двойни. Одна из них – мальчики весом 3 кг 650 г и 2 кг 950 г, вторая – девочки весом 1 кг 980 г и 1 кг 480 г, – говорится в сообщении.

Всего за неделю в Луганске появились на свет 48 новорожденных – 24 мальчика и 24 девочки. Максимальный вес новорожденного составил 4 кг 100 г, минимальный вес – 1 кг 480 г.

А в Донецке в первую неделю нового года родилось 73 малыша: 41 мальчик и 32 девочки. У семьи из Куйбышевского района двойня - девочки. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

В администрациях столиц пожелали новым дончанам и луганчанам и их родителям счастья, добра и мирного неба над головой!

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