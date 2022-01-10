Глава ЛНР высказал соболезнования Президенту и жителям Республики Казахстан

Леонид Пасечник высказал соболезнования жителям Республики Казахстан. Фото: АГ ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник высказал соболезнования Президенту Токаеву и жителям Республики Казахстан.

- Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! Луганская Народная Республика разделяет скорбь Казахстана по случаю гибели граждан во время массовых беспорядков. Мы как никто знаем, какова цена и важность борьбы с имеющими поддержку за рубежом радикалами, посягнувшими на суверенитет дружественной нам республики, - подчеркнул Леонид Пасечник.

Отмечается, что благодаря своевременным и правильным действиям руководства Казахстана, миротворческому контингенту Организации Договора о коллективной безопасности негативные настроения в обществе утихают, попытки захватить власть путем государственного переворота провалились. Конституционный порядок восстанавливается.

- От имени народа ЛНР и себя лично выражаю искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких в результате этих чудовищных кровавых событий. Желаю выздоровления всем пострадавшим, а Казахстану – скорейшей стабилизации ситуации! – заявил Глава ЛНР.

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