Аварии оставили без света часть жителей в Комсомольском и без воды – в Горловке

В Кировском ведутся восстановительные работы. Фото: МинУиЭ ДНР

10 января авария оставила без электроснабжения более 2 тысяч абонентов в городе Кировское. Об этом сегодня сообщила пресс-служба МЧС ДНР.

- Аварийное отключение электроснабжения произошло в квартале Молодежный на улице Пушкина. Обесточено 2058 абонентов многоквартирных домов и частного сектора, 4 социальных объекта.

Ведутся восстановительные работы, - говорится в сообщении.

Тем временем, в Горловке ведутся работы по ликвидации порыва водовода диаметром 500 миллиметров. В связи с этим без водоснабжения остаются потребители Центрально-Городского района. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительства и ЖКХ ДНР.

Из-за аварийного отключения электроэнергии обесточены две котельные — в Амвросиевском районе и в Шахтерске.

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