В одном из домов Перевальска произошел взрыв газовой духовки

В результате взрыва пострадали два человека (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Перевальске, по улице Ленина, в одной из квартир произошел взрыв газовой духовки. В результате чрезвычайного происшествия пострадали два человека. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Луганской Народной Республики.

- В квартире жилого дома при производстве самостоятельного ремонта духовки газовой печи хозяином произошла вспышка газовоздушной смеси с последующим разрушением стекла дверки печи, - говорится в сообщении. - Вследствие вспышки пострадали мужчина и женщина, оба 1981 года рождения.

Пострадавшие госпитализированы Перевальскую центральную районную больницу.

- У мужчины диагностированы рваные раны грудной клетки, обеих кистей, предплечий, бедер, открытый краевой перелом основной фаланги пятого пальца правой кисти с наличием инородных тел. Женщина, получившая поверхностные рваные раны ног, проходит амбулаторное лечение, - рассказали в МЧС ЛНР.

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