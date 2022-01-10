В ЛНР на пожаре был спасен 46-летний мужчина

Пожарные успели вовремя вытащить из горящего дома пьяного мужчину. Фото: МЧС ЛНР

8 января в городе Петровское спасатели вывели из горящего дома 46-летнего мужчину. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

- В 20:54 поступил сигнал о возгорании пристройки жилого дома по улице Набережная, - говорится в сообщении.

На месте происшествия спасатели увидели горение внутри пристройки. Огонь уже перекидывался на крышу жилого дома. Соседи рассказали, что внутри находится 46-летний мужчина, сожитель хозяйки. Почти все окна в доме были открыты, и в одном из них пожарные увидели лежащего на кровати человека.

Начальник караула Алексей Сулима и командир отделения Андрей Козлихин зашли внутрь, вытащили пострадавшего на свежий воздух и вызвали медиков. Мужчина находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, зачем открыл окна объяснить не смог. После необходимых процедур в госпитализации не нуждался. Сразу после тушения вернулся в комнату и лег спать дальше.

Огнем уничтожена крыша пристройки на площади 8 кв. м. Повреждены крыша дома на площади 6 кв. м, холодильник, газовый счетчик, бытовая техника, домашние вещи. Причина возгорания – неосторожность при курении.

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