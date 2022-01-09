Погода в Донецке на день: 10 января будет морозно, утром возможен дождь

10 января в Донецке будет морозно Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В понедельник, 10 января, в столице Донецкой Народной Республики будет пасмурная морозная погода. Температура воздуха будет колебаться от пяти градусов мороза до +2.

- На протяжении всего дня погода в Донецке будет пасмурной, - прогнозируют синоптики.

Ранним утром возможен дождь. Это приведет к замерзанию дождя и мокрого снега на переохлажденной поверхности земли.

Утром температура воздуха покажет -3 градуса, днем столбик термометра подымется – до двух градусов выше ноля, вечером столбик термометра зафиксирует -1 градус.

Скорость ветра до шести метров в секунду.

Пасмурная погода ожидается и в других городах Донецкой Народной Республики. Температура воздуха также опуститься до пяти градусов мороза.

Народный прогноз: Наши предки заметили, что если в этот день снег валится с неба большими хлопьями, то в ближайшем будущем нужно от погоды ожидать ненастье и слякоть.

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