Во время проверки в 30-й бригаде ВСУ выявили пять солдат в наркотическом опьянении. Фото: Фейсбук

Сотрудники военной службы правопорядка Украины провели проверку личного состава ВСУ на предмет нарушений дисциплины и употребления алкоголя и наркотиков. Они внезапно прибывали на опорные пункты, а также в места проживания украинских военных. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- По нашим данным, 7 января сотрудники военной службы правопорядка проверяли подразделения 30 бригады на предмет употребления алкоголя и наркотических веществ. Во время проверки на одной из позиций выявлено пятеро военнослужащих в состоянии наркотического опьянения. После проведения тестирования также подтвердилось употребление ими наркотических веществ, - сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

В НМ ЛНР рассказали, что комбриг Зиневич договорился с комиссией за взятку, чтобы это не отображалось в отчете и спрятал наркоманов в медицинском пункте батальона.

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