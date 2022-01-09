ВСУ блокировали беспилотник ОБСЕ в Донбассе

ВСУ продолжают нарушать договоренности. Фото: Фейсбук

В Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили о нарушениях со стороны вооруженных формирований Украины.

В Катериновке киевские силовики с применением станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД» блокировали работу беспилотных летательных аппаратов ОБСЕ для сокрытия размещения запрещенного вооружения 95-й одшбр в районе населенного пункта Катериновка.

В оборонном ведомстве ДНР рассказали, что ВСУ продолжают размещать вооружение вблизи жилых домов.

- В нарушение третьего пункта дополнительных мер, оккупанты из 36-й омпбр разместили бронетранспортер БТР-70 на территории частного домовладения в Лебединском.

Напомним, что с начала суток украинская армия семь раз нарушили режим прекращения огня.

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