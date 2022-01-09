Представительства ДНР откроются еще в нескольких государствах Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Представительские центры Донецкой Народной Республики откроются еще в нескольких странах. Договоренности уже достигнуты. Об этом Донецкому агентству новостей сообщила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

- Мы продолжаем работу над расширением географии представительских центров, - говорит министр. - В 2021 году проводились переговоры с представителями ряда стран, причем в некоторых государствах буквально все готово к официальному открытию наших центров.

Никонорова рассказывает, что в некоторых государствах не удается торжественно открыть центры из-за коронавируса – в этих странах действуют ограничения.

- Мы ждем ослабления ограничений в данных странах – как только это произойдет, то хорошие новости касательно новых центров не заставят себя ждать, - заявили глава МИД Республики Наталья Никонорова.

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