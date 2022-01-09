На некоторых участках дорог в ДНР сохраняется снежный накат и гололедица

Местами на дорогах Донецкой Народной Республики сохраняется снежный накат и гололедица. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям ДНР.

- По состоянию на 08.00 9 января на территории Донецкой Народной Республики и в городе Донецке заторов нет, на дорогах снежный накат, гололедица, - говорится в сообщении.

Отмечается, что от государственных и коммунальных предприятий на автомагистралях страны в дежурном режиме находится 26 единиц техники, на дорогах населенных пунктов - 20 единиц техники. Еще 239 машин пребывает в готовности.

В спасательном ведомстве рассказали, что 9 января в Республике ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду, заморозки до -1°.

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