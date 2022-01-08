В ДНР шахты лидируют в статистике травмирования на работе. Фото: МЧС Республики

349 случаев общего производственного травматизма за 11 месяцев прошлого года зарегистрировал Госкомитет горного и технического надзора ДНР. Это на 30 меньше, чем за аналогичный период 2020-го. Об этом сообщает ДАН с ссылкой на комитет.

- 206 случаев произошло на предприятиях угольной и горнодобывающей отраслей, что на 17 случаев меньше, чем за аналогичный период 2020 года; 26 - на предприятиях металлургической и машиностроительной отраслей (на 10 меньше), 16 - на предприятиях транспорта и связи (на два случая меньше), девять - на предприятиях химической промышленности и газового комплекса (на три случая меньше), - говорится в сообщении Госкомитета горного и технического надзора.

В строительной отрасли производственный травматизм не фиксировался, в 2020 году там было четыре случая травмирования. Незначительный рост травматизма произошел на предприятиях энергетики (10 случаев к восьми), а также агропромышленного комплекса, ЖКХ и социально-культурной сферы (82 случая к 78).

Государственный комитет горного и технического надзора ДНР создан 10 декабря 2014 года. Он ведет контроль за соблюдением требований законодательства в области промышленной безопасности и охраны труда в 30 отраслях промышленности, включая угледобывающую.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР выпускники вузов чаще стали устраиваться на работу по специальности

Применяют полученные знания на деле больше 70 процентов выпускников-бюджетников прошлого года (подробнее)