В ДНР выпускники вузов чаще стали устраиваться на работу по специальности

В начале года пройдет конкурс «Шаг в профессию» для студентов среднего профессионального и высшего образования строительных специальностей. Фото: Минстрой

В ДНР больше 70 процентов выпускников вузов прошлого года, обучавшихся на бюджете, устроились работать по специальности. В позапрошлом году таких выпускников было почти на 20 процентов меньше. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

- В 2021 году из общего количества выпускников высшего профессионального образования, обучающихся за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета ДНР (6076 человек), было трудоустроено по специальности 4376 человека, или 72 процента, - говорится в сообщении Минобразования.

В 2020 году этот показатель составил чуть больше 50 процентов.

Найти работу выпускникам помогает Министерство образования и науки совместно с министерством труда и социальной политики и Республиканским центром занятости. В вузах регулярно проводят Дни карьеры с участием работодателей. Для желающих гарантированно трудоустроиться существует механизм целевого обучения, при котором работодатель обязуется предоставить рабочее место, а обучающийся - отработать там определенное количество лет. Студенты старших курсов педагогических направлений могут совмещать учебу с преподаванием.

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