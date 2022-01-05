Знаменитый художник и скульптор был предан родному Донбассу до конца своей жизни: 90 лет со дня рождения Николая Ясиненко

Николай Ясиненко. Фото: Александр Стринадко

Автор многочисленных знаменитых скульптур, которые украшают улицы не только городов Донецкой Народной Республики, а и России, Украины Николай Ясиненко родился 5 января 1932 года в селе Широкино, что в Новоазовском районе в семье потомственного рыбака. Его отец считал, что Коля должен стать капитаном. Однако сам мальчик еще с самого детства мечтал связать свою жизнь с творчеством.

Так и случилось, но путь в искусство был долгим и трудным.

После окончания школы Николай поступил в Ждановский (Мариупольский) металлургический техникум. В свободное от учебы и работы время будущий художник проводил на берегу моря – собирал материалы – глину, вынесенные морем причудливые корни и бревна. Все это он доставлял к себе во двор и создавал произведения искусства.

Окончив техникум, в 1952 году, был распределен на работу в Севастополь. Однако уже через год Ясиненко решает ехать в Ростов-на-Дону – поступать в художественное училище имени Грекова, которое он оканчивает с отличаем. На этом Николай не останавливается. С 1961 года по 1966-ой Ясиненко учился в Московском художественном институте имени Сурикова на скульптурном отделении.

В 1966 году Ясиненко вернулся в Донецк, где жил и работал. Знаменитый художник и скульптор был предан родному Донбассу до конца своей жизни Николай Ясиненко скончался 16 мая 2001 года в подъезде собственного дома.

После себя Николай Ясиненко оставил десятки работ. Из них 29 скульптурных произведений, выполненных в разных материалах: дереве, гипсе, мраморе, бронзе, оргстекле хранятся в Донецком художественном музее.

- Все работы Ясиненко привлекают внимание своей ярко выраженной индивидуальностью, - говорят коллеги художника. - Постоянный поиск выразительных художественных средств и пластических приемов способствовавшего созданию галереи портретов тружеников Донбасса. Значительное место в творчестве Николая занимает тема Великой Отечественной войны, тяготы которой он испытал на себе, когда ему было всего 10 лет.

Памятная доска. Фото: facebook.com

В 2002 году на доме номер 9 по улице генерала Антонова, где располагалась мастерская Николая Ясиненко, установлена памятная табличка: «Здесь до 2001 года работал народный художник Украины, скульптор Николай Ясиненко».

Знаменитые скульптуры Ясиненко

Николай Ясиненко работал не только в станковой, но и в монументальной скульптуры. Кстати, он является соавтором монумента «Твоим освободителям, Донбасс», расположенного в парке Ленинского комсомола в Донецке.

Николай Ясиненко соавтор монумента «Твоим освободителям, Донбасс» Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Памятник Сергею Бубке

Одна из самых знаменитых работ Ясиненко – бронзовая скульптура у стадиона «Олимпийский» в Донецке – памятник Сергею Бубке. Он выполнен в полный рост и изображает Олимпийского чемпиона, готовящегося к прыжку, высоко держа шест в руках. У правого колена спортсмена – пролетающая ласточка.

- Скульптор Николай Ясиненко много лет меня знал, года с 84-го мы дружили. Он много меня лепил, фотографировал и здесь попытался отразить мои характер и стиль. Иногда люди спрашивают: «Почему у ноги, в районе икроножной мышцы, застыла ласточка?». Просто автор хотел подчеркнуть, что, совершая прыжки с шестом Сергей Бубка летал выше ласточки, - рассказывал в одном из интервью Сергей Бубка.

Кстати, высота постамента, на котором стоит скульптура Олимпийского чемпиона - 6 метров 15 сантиметров - это рекорд прыжка спортсмена. Скульптура установлена в 1999 году.

, высота постамента, на котором стоит скульптура Сергея Бубки - 6 метров 15 сантиметров - это рекорд прыжка спортсмена Фото: Игорь ЛИТВИНОВ

Памятник Максиму Горькому

На территории Донецкого медицинского университета можно встретить памятник Максиму Горькому. Эту скульптуру Николай Ясиненко создавал в соавторстве с архитектором Владимиром Бучек.

Скульптура была установлена в 1977 году в центре города – в бывшем сквере имени Горького, тогда он находился между улицей Артема и Крытым рынком, а сейчас здесь располагается Свято-Преображенский кафедральный собор. Именно с началом строительством собора в 1997 году и связан переезд скульптуры. Новое месторасположение памятника выбрали не случайно, ведь медуниверситет носит имя Максима Горького.

Памятник Максиму Горькому. Фото: facebook.com

Памятник Георгию Седову

Все, кто хоть однажды бывал в курортном поселке Седово, у музея видел бюст русского гидрографа, полярного исследователя Георгия Седова. Его Николай Ясиненко подготовил к 100-летию со дня рождения полярника, в 1977 году.

Памятник Георгию Седову. Фото: my-sedovo.narod.ru

Памятник «Жертвам фашистского террора»

Этот памятник находится в Макеевке. Его Ясиненко создавал с архитектором Косаревым в 1974 году. Памятник в форме двух фигурных стел, отлитых из монолитного железобетона, которые возвышаются над ровной площадкой. В центре левой стелы - бронзовый барельеф, на котором изображены лица взрослых и детей, мужчин и женщин, полные ужаса и гнева.

На памятнике написано: «Детям своим расскажите о них, чтобы запомнили» и ниже еще одна надпись: «Жертвам фашистского террора. 1941-1943 гг.».

Памятник «Жертвам фашистского террора». Фото: facebook.com

Мемориал на месте концлагеря в Комсомольском

В 1968 году в городе Комсомольское возвели мемориал, на месте, где в годы Великой Отечественной войны, во время немецко-фашисткой оккупации, находился концлагерь для военнопленных. Захватчики зверски замучили и расстреляли здесь 6630 человек. На надгробных плитах отсутствуют фамилии, так как все захороненные здесь неизвестны.

Авторами мемориала стали скульпторы Николай Ясиненко и Леонид Бринь, а также архитектор Владимир Бучек.

Мемориал на месте концлагеря в Комсомольском. Фото: facebook.com

Стерто?

В родном селе Широкино установлен памятник рыбаку и Монумент погибшим в Великой Отечественной войне «Скорбящая мать» созданные Ясиненко. Широкинская школа была названа именем Николая Ясиненко, там же был открыт музей скульптора.

Школа в Широкино практически разрушена. Фото: facebook.com

Сохранилось ли все это? В сентябре 2014 года в Донбассе началась война. Украинские вооруженные формирования, в числе которых националисты рьяно вели обстрелы по селу, здесь шли полномасштабные боевые действия. Сегодня Широкино буквально стерто с лица земли, село находится под контролем Украины.

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