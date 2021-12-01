Топ-7 «самых» книг Донецкой библиотеки имени Крупской

Самое «старое» книжное издание - богослужебная книга избранных канонов Богоматери - «Канонник»

1. Самое «старое» книжное издание - богослужебная книга избранных канонов Богоматери - «Канонник». Она была издана в 1641 году в Московском Печатном дворе русским издателем Василием Бурцовым. Написана на церковнославянском языке, печать выполнена кириллицей в две краски, с миниатюрами, заставками, концовками и буквицами. Переплет издания покрыт кожей с рельефным тиснением. Издание вышло тиражом в четыре экземпляра и является примером книжного искусства XVII века.

2. Самая «большая» книга - «Атлас Антарктики». Ее высота – 60 сантиметров. В этом издании собрано 255 карт.

3. Самая «толстая» книга - точная копия издания «Требник Петра Могилы». Книга состоит из четырех тысяч страниц. Ее толщина – 14 сантиметров.

4. А самым «толстым» словарем считается «Новый международный словарь английского языка», выпущенный в 1947 году американским лексикографом Ноа Уэбстером. В нем почти полмиллиона статей. Толщина книги – 15 сантиметров.

Самая «маленькая» книга - «Плоды раздумья. Мысли и афоризмы». Фото: Библиотека им. Крупской

5. Самая «маленькая» книга - «Плоды раздумья. Мысли и афоризмы» Козьмы Пруткова. Ее размер меньше спичечного коробка. Издание вышло маленьким тиражом, к книжечке прилагался монокль.

6. А самая «маленькая» миниатюрная книжка - «Улеглась моя былая рана» Сергея Есенина. Ее размер полтора на два сантиметра.

Самая «маленькая» миниатюрная книжка - «Улеглась моя былая рана». Фото: Библиотека им. Крупской

7. Самая «длинная» книга - «Мадам Баттерфляй». Ключевая деталь издания – 10-метровый фриз, он размещен на обороте сложенных веером страниц.

УНИКАЛЬНЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ

Родственники Пушкина передали саженец легендарного дуба. Фото: Библиотека им. Крупской

В фондах библиотеки имени Крупской хранится немало уникальных и удивительных экземпляров. Взять, например, редкий и ценный экземпляр первого посмертного собрания сочинений Александра Пушкина в 11-ти томах, изданного в 1838 году.

Есть еще «Священное Евангелие», изданное в Киево-Печерской Лавре в 1900 году. Эта книга имеет особую культурную, историческую и художественную ценность. Она выполнена в медном окладе с миниатюрами, покрытыми эмалью, обрез и иллюстрации покрыты сусальным золотом.

Также хранится уникальное издание, выпущенной в 1937 году, книги о дореволюционной истории Донецка – «Старая Юзовка» Ильи Гонимова.

Издание Императорской академии наук 1766 года - сочинения Михаила Ломоносова. Фото: Библиотека им. Крупской

В 1960 году сотрудница главной конторы Сталинского металлургического завода передала в фонд библиотеки – издание Императорской академии наук 1766 года - сочинения Михаила Ломоносова «Древняя российская история отъ начала российскаго народа до кончины великого князя Ярослава Перваго, или до 1054 года Михайломъ Ломоносовымъ, статским Советникомъ, Профессоромъ химии и Членомъ Санктпетербургской Императорской и Королевской Шведской академии наукъ».

«Мерседес» - раритетная печатная машинка с латинским шрифтом. Фото: Библиотека им. Крупской

Хранится в библиотеке и «Мерседес» - раритетная печатная машинка с латинским шрифтом. На ней сотрудники вели научную обработку документов.

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