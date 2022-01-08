9 января в Донецке будет облачно с прояснениями, +2 градуса Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке и Донецкой Народной Республике 9 января будет облачно с прояснениями. Без осадков.

По прогнозу синоптиков, температура воздуха составит от 0 до +2 градусов.

В течение суток ветер будет дуть в восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 15 до 20 метров в секунду.

9 января почитается память святого апостола Стефана, который проповедовал, подкрепляя истинность своих слов знамениями и чудесами. Обычно этот день бывал морозным: «Пришел Стефан — на нем красный жупан». Наши предки заметили, что если в этот день снег валится с неба большими хлопьями, то в ближайшем будущем нужно от погоды ожидать ненастье и слякоть.

По прогнозам синоптиков, 10 января в Донецке и ДНР температурный фон значительно не изменится, пойдет снег.

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