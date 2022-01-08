В начале этого года в ДНР пройдет конкурс «Шаг в профессию» для студентов среднего профессионального и высшего образования строительных специальностей. Конкурс пройдет на базах предприятий – потенциальных работодателей. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

Найти работу выпускникам помогает Министерство образования и науки совместно с министерством труда и социальной политики и Республиканским центром занятости. В вузах регулярно проводят Дни карьеры с участием работодателей.

- Для желающих гарантированно трудоустроиться существует механизм целевого обучения, при котором работодатель обязуется предоставить рабочее место, а обучающийся - отработать там определенное количество лет. Студенты старших курсов педагогических направлений могут совмещать учебу с преподаванием, - сообщили в Минобразования.

В ДНР больше 70 процентов выпускников вузов прошлого года, обучавшихся на бюджете, устроились работать по специальности. В 2020 году этот показатель составил чуть больше 50 процентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дикие, но симпатичные: Топ-10 самых милых животных контактного зоопарка Донецка

Чем питомцы покоряют сердца посетителей (подробнее)