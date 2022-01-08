В ДНР за год зарыбили двенадцать водоемов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В 2021 году в ДНР экологи зарыбили двенадцать водоемов. Об этом сообщили в Государственном комитете водного и рыбного хозяйства.

- Арендаторами водных объектов было зарыблено двенадцать водных объектов, общей площадью водного зеркала 1345,38 гектаров, общим количеством около 560 000 экземпляров,- говорится в сообщении Госкомитета.

Зарыбление водохранилищ проводили по инициативе комитета для обеспечения рыбой внутреннего рынка Республики. Основная доля пришлась на карпа - 51 процент и белого амура – чуть больше 30 процентов. Также запускали толстолобика (почти 18 процентов) и серебряного карася (чуть больше 1 процента).

Отметим, что в прошлом году в ДНР было зарыблено двадцать пять водоемов общей площадью водного зеркала 1 263 гектара.

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