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Политика8 января 2022 15:14

Небоевые потери ВСУ: Группировка «Север» с начала «перемирия» потеряла 465 человек

Из них 156 человек – безвозвратно
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Группировка «Север» с начала «перемирия» потеряла 465 человек. Фото: штаб ООС

Группировка «Север» с начала «перемирия» потеряла 465 человек. Фото: штаб ООС

Небоевые потери оперативно-тактической группировки ВСУ «Север» с момента вступления в силу дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением составили 465 военнослужащих. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Управления Народной милиции ЛНР.

- С нарастающим итогом с момента вступления в силу дополнительных мер по перемирию (с 27 июля 2020 года) небоевые потери подразделений ОТГ «Север» составили 465 человек, из которых 156 - безвозвратные, - говорится в сообщении Управления Народной милиции.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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