ВСУ за прошедшие сутки не обстреливали ДНР

Военнослужащие ДНР готовы отразить любую атаку Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украинские военные за прошедшие сутки не открывали огонь по территории ДНР. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции Республики.

- За прошедшие сутки нарушений Комплекса дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня со стороны украинских боевиков не зафиксировано, - сообщили в управлении.

Тем не менее противник, продолжает нарушать минские соглашения. В частности, в нарушение третьего пункта дополнительных мер, оккупанты из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады разместили БТР в жилом районе Новокалиново.

За прошедшую неделю зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований. Противник вел огонь, применяя стрелковое оружие. Обстрелам подвергся район Доломитного.

Напомним, что в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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