Пенсионерам ДНР в прошлом году выплатили больше 73 миллиардов рублей Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Почти 73 миллиарда рублей пенсий выплачено в ДНР за 11 месяцев прошлого года, за всю историю Республики на эти цели было направлено больше 300 миллиардов рублей. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

- На 1 декабря 2021 года выплачено почти 73 млрд рублей (с начала прошлого года). Общая сумма выплаченных пенсий с апреля 2015 года составляет 301,5 млрд рублей, - говорится в сообщении Министерства труда и социальной политики.

На учете в терорганах пенсионного фонда состоит 638,1 тысяч человек, большинство – 491,3 тысяч - пенсионеры по возрасту. Также пенсионные выплаты получают: по инвалидности - 54,5 тысяч граждан, по потере кормильца – 60 тысяч, за выслугу лет –16,3 тысяч, социальные пенсии – 2,3 тысяч, а также 13,7 тысяч военнослужащих.

С начала выплаты пенсий в Республике девять раз повышались размеры пенсионных выплат. Теперь минимальная пенсионная выплата составляет 7884,86 рублей.

Примечательно, что на Украине такая же выплата установлена на уровне 1934 гривен (по курсу ЦРБ – 5271 рублей). Таким образом, республиканская «минималка» стала примерно в полтора раза выше украинской.

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