В ЛНР в районе Нижней Ольховой украинские боевики препятствовали работе сотрудников ОБСЕ

В Донбассе украинские боевики препятствовали работе сотрудников ОБСЕ. Фото: СММ ОБСЕ

Украинские боевики применяли средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для препятствования работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ вблизи села Нижняя Ольховая Станично-Луганского района. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Управления Народной милиции ЛНР.

- В районе населенного пункта Нижняя Ольховая мобильная группа 20-го батальона РЭБ с помощью станции «Буковель-АД» осуществляла подавление сигналов каналов управления беспилотнками миссии ОБСЕ для недопущения вскрытия наблюдателями размещенной в данном районе военной техники ВСУ, - говорится в сообщении Народной милиции.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Несмотря на достигнутые договоренности, ВСУ регулярно стягивают военную технику к линии боевого соприкосновения, о чем говорят отчеты миссии ОБСЕ.

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