В Донбассе украинские военные пригнали бронетехнику к поселку Новотошковское. Фото: штаб ООС

Украинские военные пригнали бронетехнику к поселку Новотошковское, что в подконтрольном Киеву Донбассе. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Управления Народной милиции ЛНР.

- В зоне ответственности 57-й бригады отмечено нахождение боевой машины пехоты БМП-2 и двух бронированных разведывательно-дозорных машин вблизи населенного пункта Новотошковское, - говорится в сообщении Народной милиции.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

Несмотря на достигнутые договоренности, ВСУ регулярно стягивают военную технику к линии боевого соприкосновения, о чем говорят отчеты миссии ОБСЕ. Именно поэтому беспилотники международных наблюдателей постоянно подвергаются радиоэлектронным атакам противника.

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