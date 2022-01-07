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Общество7 января 2022 19:33

Погода в Донецке: 8 января на улице будет по-весеннему солнечно

Температура воздуха составит -1 … -3 градуса
Екатерина Сорока
Екатерина Сорока
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В Донецк вернулась солнечная погода

В Донецк вернулась солнечная погода

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Погода в Донецке и Донецкой Народной Республике 8 января будет ясной в первой половине дня. Днем на небе появятся облака, которые не исчезнут до завершения дня. При этом осадков не предвидится.

Температура воздуха в этот день будет колебаться -1 … -3 градусов по Цельсию. Холоднее всего будет накануне ночью. Тогда столбик термометра опустится до отметки -6. В середине дня возможно повышение до 0, а после температура снова пойдет на спад. К концу дня она составит около -5 градусов.

Ветер умеренный, с небольшими порывами. Дуть будет в северо-восточном направлении. Скорость воздушных потоков составит 5 – 10 метров в секунду. Атмосферное давление – 752 миллиметров ртутного столба.

Народный прогноз погоды. 8 января отмечается Собор Пресвятой Богородицы. В народе этот день назывался Бабьи каши. По каше, приготовленной в печи, определяли погоду на ближайшее время. Когда она подрумянилась, то это к снегу.

Наши предки заметили, если до этого времени земля еще хорошо не промерзла, то летом соку не даст и урожай по итогу будет скудным. Наблюдали в этот день за солнцем и птицами. Если около солнца появлялась светлая полоса, это предвещало снег. Когда синица с утра пищит – быть морозу ночью, а если галки и вороны устроили непрекращающийся гвалт – быть снегопаду или метели.

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