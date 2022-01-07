Дончанка спасла редкую краснокнижную птицу

Стоило открыть дверцу тесной клетки птица мгновенно взмыла в воздух. Фото: Домашние любимцы ДНР / ВКонтакте

Накануне Нового года к зоо-волонтеру из Донецка Галине Кондрашовой попала редкая краснокнижная птица – сокол-сапсан. Птицу нашли в сугробе. Она отчаянно сопротивлялась желающим помочь ей, но люди не остались равнодушными. Об этом Галина написала в социальных сетях.

— Пожалуй, сапсан стал самой сложной нашей птицей. Он съел коробку, поломал переноску, проткнул своими когтями мои сапоги, джинсы и ногу. На вторые сутки эта пернатая дама пришла в себя и начала кампанию «Свободу попугаям!», — рассказала зоо-волонтер. — Она орала так, будто мы нарушаем все ее конституционные права, материла белок в соседнем вольере, материла изредка подходящих к ней котов, препятствовала осмотрам и даче лекарств всеми своими птичьими силами.

Со слов Галины, крупные соколы еще очень проблематичны в плане лечения и содержания. Волонтерам нужно было устранить последствия инфекции и вывести глистов из организма.

После прохождения курса лечения сапсана выпустили на свободу. Стоило открыть дверцу переноски - и птица мгновенно взмыла в воздух и скрылась в неизвестном направлении.

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