Украинская группировка «Север» в Донбассе понесла потери

Свои ранения боевики получили по различным причинам. Фото: Штаб ООС

Небоевые потери оперативно-тактической группировки «Север» за минувшую неделю составили шесть человек. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко на брифинге в Луганске.

— По данным нашей разведки, с 1 по 7 января в соединениях и частях ОТГ "Север" небоевые потери личного состава составили шесть человек, из которых трое погибли и трое получили ранения и травмы различной степени тяжести, — рассказал Филипоненко.

Свои ранения боевики получили по различным причинам. В том числе был подрыв на противопехотной мине, потасовки со сослуживцами, случайным перелом ноги. Один из инцидентов закончился летальным случаем. Так, 5 января в районе села Николаевка было обнаружено тело боевика одной из бригад Вооруженных сил Украины. По предварительным данным, он погиб в результате огнестрельного ранения при попытке нападения на мирных жителей.

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