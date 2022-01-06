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Политика6 января 2022 17:50

В рядах ВСУ увеличиваются небоевые потери

В Народной милиции ДНР уверены, что противник попытается скрыть потерю
Екатерина Сорока
Екатерина Сорока
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Боевик совершил самоубийство на наблюдательном посту взводного опорного пункта. Фото: штаб ООС

Боевик совершил самоубийство на наблюдательном посту взводного опорного пункта. Фото: штаб ООС

На передовых позициях вооруженных формирований Украины к северо-западу от Горловки совершил самоубийство боевик 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

— Находясь на наблюдательном посту взводного опорного пункта, совершил самоубийство военнослужащий 95 отдельной десантно-штурмовой бригады, — отметили в оборонном ведомстве.

В Народной милиции уверены, что командиры будут скрывать данную потерю. Впоследствии они даже могут сообщить, что боевик из их рядов якобы самовольно оставил часть, либо погиб в результате боевых действий.

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