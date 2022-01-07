В Народной милиции ЛНР заявили о подготовке украинскими СМИ фейков об обстрелах в Донбассе

В Донбасс прибыла группа журналистов с телеканалов ТСН, 5 канал и ICTV. Фото: штаб ООС

Боевики украинской армии совместно с журналистами в течение новогодних праздников снимали в Донбассе постановочные сюжеты для обвинения военнослужащих Народной милиции ЛНР в обстрелах. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко

— С 31 декабря по 7 января под руководством пропагандистов 74-го центра информационно-психологических специальных операций отмечалась работа подконтрольных Украине СМИ «ТСН», «5 канал» и ICTV по подготовке постановочных материалов об обстрелах со стороны подразделений Народной милиции ЛНР по позициям 24-й и 30-й бригад ВСУ, — говорится в сообщении.

Со слов Филипоненко, одним из направлений пропагандистов является героизация силовиков, которые воюют в Донбассе. Это связано с многочисленными отказами среди боевиков из личного состава продлевать контракты о прохождении службы.

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