За неделю украинская армия один раз открыла огонь по ДНР

Под обстрелом оказался поселок Доломитное Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Боевики вооруженных формирований Украины за прошедшую неделю один раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения в ДНР. Это произошло во вторник, 4 января. В остальные дни обстрелов зафиксировано не было. Об этом свидетельствуют отчеты Представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— За прошедшую неделю зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований. Противник вел огонь, применяя стрелковое оружие. Обстрелам подвергся район населенного пункта Доломитное, — говорится в сообщении.

При этом в Представительстве отмечают, что боевики украинской армии продолжали мешать работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В минувшую неделю они семь раз пытались вывести из строя беспилотные летательные аппараты наблюдателей организации. Также сообщалось о прибытии на передовую радикалов.

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