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Общество7 января 2022 12:41

Накануне праздника на борьбу с наледью в Донецке вышли три тысячи коммунальщиков

Работники коммунальных предприятий и организаций взялись за расчистку дорог от наледи
Екатерина Сорока
Екатерина Сорока
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Благодаря сплоченной работе коммунальщиков горожане смогли безопасно добраться в храмы на Рождественское богослужение. Фото: Алексей Кулемзин / Telegram

Благодаря сплоченной работе коммунальщиков горожане смогли безопасно добраться в храмы на Рождественское богослужение. Фото: Алексей Кулемзин / Telegram

Накануне светлого праздника Рождества во всех районах Донецка на борьбу с наледью на дорогах вышли тысячи коммунальщиков. Общими силами они занялись расчисткой дороги и их посыпкой. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

— В Донецке продолжается борьба с наледью. В течение сегодняшнего дня порядка трех тысяч работников коммунальных предприятий и организаций приняли участие в работах по расчистке и посыпке дорог во всех районах и временно присоединенных территориях городах, —говорится в сообщении градоначальника.

Благоприятствует работе коммунальщиков и сама природа. Погода в ночь на 7 января выдалась теплой и без осадков, так что новых наледей не возникло. В середине дня и вовсе вышло солнце, которое долгое время скрывалось за тяжелыми серыми облаками. Таким образом, горожане смогли безопасно добраться в храмы и церкви на Рождественское богослужение.

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