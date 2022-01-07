Глава ДНР Денис Пушилин поздравил жителей с Рождеством Христовым

В своем поздравлении Денис Пушилин отметил роль Русской православной церкви в жизни Республики. Фото: Сайт Главы ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил православных жителей праздником Рождества Христова! В своем поздравлении он отметил, что рождественские дни – это особенное время, «чтобы задуматься о главном, обратиться вглубь себя, сверить свои поступки и мысли с вечными нравственными ориентирами».

— Празднование Рождества уходит своими корнями вглубь тысячелетий и одновременно устремляет нас в будущее. Мы черпаем нашу силу в многовековых традициях русского народа и при этом планируем свою жизнь, основываясь на твердых, незыблемых канонах, которые передавались от поколения к поколению, прошли проверку временем и доказали свою истинность, — отметил Глава Республики.

Отметил Денис Пушилин и роль Русской православной церкви в жизни Республики, помощь священнослужителей в поддержке прихожан. Благодаря их нравственному наставничеству жителям Донбасса удалось противостоять испытаниям, вызванным тяготами военного положения.

— Духовная мудрость предков, стойкость и мужественность нашего народа, четкие моральные принципы составляют уникальный сплав, из которого построена нерушимая крепость Православного Донбасса, — добавил руководитель государства.

В конце своего поздравления Денис Пушилин пожелал жителям Республики всего самого наилучшего, благ и реализации намеченных планов, но прежде всего – мира и спокойствия в душе.

— Пусть наша жизнь день ото дня становится только лучше, пусть скрепляют наши сердца вера, надежда и любовь! — заключил Глава ДНР.