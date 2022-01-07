На лечении от коронавируса в ЛНР находятся 300 человек

На учете в медучреждениях Республики находится 301 пациент Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Луганской Народной Республике на учете в медучреждениях находится 301 пациент с диагнозом «коронавирус». За прошедшие сутки 71 человек поступил на лечение. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава ЛНР.

За отчетный период также выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус 59 человек. Летальных случаев зафиксировано – 4.

— Всего по состоянию на 9.00 7 января зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 21 624, — говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, из общего числа зарегистрированных случаев заболевания с начала пандемии в ЛНР переболели COVID-19 уже 18 234 человека, а случаев смерти – 3 089.

Напомним, что правительство Республики ввело режим повышенной готовности на территории государства. Для недопущения распространения коронавирусной инфекции были предприняты ряд мер. Они коснулись изменения режима работы госорганов, предприятий, учреждений и транспорта. По мере улучшения эпидобстановки, некоторые ограничения отменяются.

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