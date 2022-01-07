В ДНР выявили меньше 200 случаев заражения COVID-19 за сутки

6 января проведено 470 исследований на COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в ДНР выявили меньше 200 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Большинству пациентов поставили диагноз после проведения теста. Теперь они находятся на стационарном и амбулаторном лечении.

— 6 января проведено 470 исследований, из них выявлено 107 случаев заболевания COVID-19 и у 65 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, — говорится в сообщении Минздрава.

Также в прошедшие сутки выявили 48 случаев пневмоний, что на 7 больше, чем за предыдущий отчетный период. Из них госпитализирован 31 человек.

Таким образом с начала пандемии коронавируса в ДНР всего выявлен 119 251 случай заболевания. Из них на лечении находится 2 071 пациент, выписано 107 853 человека, летальных случаев зарегистрировано 9 327. Выявлено 2 255 пациентов, ранее переболевших COVID-19. На лечении от пневмонии находится 543 человека.

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