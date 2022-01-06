Погода в Донецке на Рождество обещает быть облачной

Температура воздуха будет колебаться от +2 до +4 градусов по Цельсию Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

7 января в Донецке и Донецкой Народной Республике ожидается облачная погода. Утром и в середине дня редко из-за облаков будут проглядываться лучики солнца, но все остальное время – пасмурно.

В ночь на 7 число пойдет мелкий дождь. К утру осадки закончатся. Вся остальная часть дня пройдет без осадков, а ночью и вовсе небо станет ясным. Температура воздуха будет колебаться от +2 до +4 градусов по Цельсию. Ветер северо-западный. Скорость воздушных потоков составит 7 – 12 метров с секунду, то есть возможны небольшие порывы. Атмосферное давление – 745 миллиметров ртутного столба.

Народный прогноз погоды. 7 января отмечается Рождество – один из главных христианских праздников. С прежних времен этот день означал примирение, доброту, миролюбие и прославление Христа. Наши предки приметили, если на Рождество было тепло, то весна, наоборот, будет холодная. Если же в этот день мерзло и вьюга, стоит ожидать холодное лето.

Густой иней и снег предвещали летом изобилие хлеба и малины. Несмотря на торжество светлый и ясный день указывал на неурожай. Много звезд – урожай грибов, ягод и гороха.

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