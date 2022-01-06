В село к югу от Донецка прибыла группировка украинских радикалов

Боевики расположились в районе села Гранитное. Фото: штаб ООС

Народной милицией ДНР замечено прибытие к линии соприкосновения в Донбассе новой группы боевиков украинского националистического формирования «Правый сектор» (организация, запрещенная на территории ДНР). Боевики расположились в районе подконтрольного киевским силовикам села Гранитное, что находится на юге от Донецка.

— Мы продолжаем отмечать прибытие в зону ООС членов националистических образований. Так, в зону ответственности 1 батальона 53 бригады в район населенного пункта Гранитное установлено прибытие до 10 боевиков-нацистов ДУК «Правый Сектор»*, — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве не исключают роста напряженности на юге линии соприкосновения из-за прибытия радикалов.

Отметим, что ранее, на этой же неделе, к Донецку перебросили другую группу боевиков «Правого сектора»*. Тогда они заняли позиции в районе оккупированной украинскими войсками Марьинке.

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