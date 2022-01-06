На шахте в Макеевке произошел обвал породы, пострадал один горняк

Реанимационно-противошоковая группа МЧС ДНР оказала помощь пострадавшему горняку Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

5 января на шахте «Щегловская-Глубокая» в Червоногвардейском районе Макеевки произошел обвал породы, в результате чего пострадал один горняк. Реанимационно-противошоковая группа МЧС ДНР оказала ему помощь. Об этом рассказали в пресс-службе спасательного ведомства.

— Горноспасатели третьего государственного военизированного горноспасательного отряда Макеевки оказали неотложную медицинскую помощь машинисту 1976 года рождения, травмированному выпавшим куском породы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что рабочего спасли. Его достали из шахты и госпитализировали медицинское учреждение, где ему окажут полноценную помощь. Дальнейшие подробности о самочувствии пострадавшего в пресс-службе не уточняют.

Читайте также

За год в ДНР восстановили около 800 домов, поврежденных обстрелами украинской армии

Стройматериалы для восстановления зданий были переданы МККК (подробнее)