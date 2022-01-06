На начало 2022 года в ДНР на лечении находятся почти две тысячи пациентов с COVID-19

3 января проведено 370 исследований, из них выявлено 69 случаев заболевания COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На начало 2022 года в ДНР на амбулаторном и стационарном лечении находятся почти две тысячи жителей. Причем 69 пациентов поступили в медучреждения за минувшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.

— 3 января проведено 370 исследований, из них выявлено 69 случаев заболевания COVID-19 (18,6 %) за трое суток и у 8 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, — говорится в сообщении.

Таким образом, с начала пандемии коронавируса на территории ДНР зарегистрировано 119 079 пациентов. Из них на лечении находятся 1904 пациента, выписано 107 853 человека, летальных случаев – 9 322.

Также отмечается прирост больных пневмонией. За сутки такой диагноз установили 53 пациентам, что на 10 больше, чем за предыдущий отчетный период. Из них в госпитализации нуждались 33 человека.

Для недопущения распространения COVID-19 Минздрав рекомендует соблюдать меры профилактики и санитарно-гигиенические рекомендации.

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