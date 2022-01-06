На лечение от COVID-19 в ЛНР поступили 33 человека

Еще 47 человек побороли болезнь и были сняты с учета после получения двух отрицательных результатов тестов на COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минздрав ЛНР продолжает вести статистику по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Так, за прошедшие сутки в медучреждения Республики на лечение поступили 33 пациента. Еще 47 человек побороли болезнь и были сняты с учета после получения двух отрицательных результатов тестов на COVID-19.

Также за этот отчетный период медики зарегистрировали 18 летальных случаев среди пациентов с диагнозом «коронавирус.

— Всего по состоянию на 9.00 6 января зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 21 533, — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Республики.

Из общего числа выявленных случаев болезни 18 157 человек выздоровели, 3 085 летальных случаев, продолжают лечение 293 пациента.

Напомним, что с начала пандемии коронавируса власти ЛНР ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, призванных не допустить неконтролируемого распространения инфекции. В том числе изменения коснулись режима работы госорганов, предприятий, учреждений и транспорта.

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