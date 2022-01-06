В ЛНР судят браконьера, убившего дикого фазана

Размер ущерба, причиненного животному миру, в итоге составил всего шесть тысяч рублей Фото: Даба ДАБАЕВ

Сотрудники егерской службы Свердловского лесоохотничьего хозяйства привлекли к ответственности браконьера, убившего самца фазана в запрещенный для охоты период. По данному факту было открыто производство об административном нарушении.

Охотничьи инспекторы составили на браконьера акт о наличии признаков административного правонарушения или преступления, связанного с нарушением законодательства ЛНР в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Размер ущерба, причиненного животному миру, составляет всего шесть тысяч рублей.

Отметим, что охота на животных в неразрешенное для этого время в ЛНР предусматривает административную ответственность. Наказание предполагает лишение права осуществлять охоту на срок от одного до двух лет, а также наложение штрафа от 10 до 12 тысяч рублей с конфискацией оружия.

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