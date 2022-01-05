Украина возобновила подачу воды в ЛНР

Жители ЛНР и ДНР зависят от поставок воды с подконтрольной Киеву территории Донбасса. Фото: КП «Вода Донбасса»

Украина возобновила подачу воды в ряд регионов Республики с расположенной на подконтрольной Киеву территории Западной фильтровальной станции (ЗФС). Об этом сообщила пресс-служба государственного унитарного предприятия «Лугансквода».

- 5 января возобновлена подача воды по магистральному водоводу диаметром 1 200 мм от насосной станции ЗФС-3. Специалисты «Луганскводы» выполняют технологические переключения на своих магистральных водоводах и насосных станциях для распределения поступающей воды на города Первомайск, Стаханов, Кировск и Брянка, – говорится в сообщении.

Напомним, с 21:00 2 января украинская сторона приостановила подачу воды в ряд регионов Республики с ЗФС.

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