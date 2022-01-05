В Мариуполе родственники подозревают охрану «Азовстали» в гибели троих парней

Тела погибших обнаружили на территории комбината «Азовсталь» олигарха Рината Ахметова. Фото: 0629.com.ua

4 января в подконтрольном Киеву Мариуполе на территории металлургического комбината «Азовсталь» олигарха Рината Ахметова были обнаружены тела троих жителей в возрасте 33, 25 и 16 лет.

По данным правоохранителей, погибшие находились в помещении здания конверсии в доменном цехе (накануне пресс-служба Метинвеста сообщила, что тела были в газовом цехе). По предварительной информации, парни незаконно проникли на территорию, видимо, в поисках металла и отравились газом.

При осмотре погибших телесных повреждений и следов насильственной смерти не обнаружено - так утверждают в полиции. Но родственники не верят. Считают, что ребят избила охрана комбината.

5 января родственники забирали тела из морга и осмотрели их. Как отметил дядя 16-летнего умершего Никиты Вадим, на одном из покойных - 25-летнем парне - обнаружили на ребрах следы, похожие на следы побоев.

- С одной стороны, как будто бы дубинкой, а со второй, будто кулаками. На животе у Никиты тоже пятна, очень похожие на следы от ударов,- сообщил дядя украинским СМИ.

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