Ахметов контролирует металлургические комбинаты холдинга «Метинвест» - крупнейшего производителя стали на Украине. Фото: azovstal.metinvestholding.com

За 2021 год личное состояние выходца из Донецка украинского олигарха Рината Ахметова выросло на 55%, или на 4,14 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.

На начало января Ахметов в рейтинге 500 самых богатых людей планеты оказался на 190-м месте с состоянием 11,7 млрд долларов.

- Майдан працюэ (работает), - прокомментировал депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский.

Действительно, состояние Рината Ахметова, несмотря на потерю части активов в ДНР и ЛНР, продолжает расти после госпереворота в Киеве в 2014 году. Хотя богатство и могущество олигарха сейчас под угрозой. Президент Украины Владимир Зеленский по указке американского «обкома» начал борьбу с олигархами, чтобы расчистить путь в «незалежную» для транснациональных корпораций. Ахметов уже получил «черную метку» в виде заявления украинского гаранта о подозрении в причастности к подготовке нового госпереворота, якобы намечавшегося на 1 декабря.

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