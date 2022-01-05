Погода в Донецке: 6 января будет пасмурно, туман и до 8 градусов тепла

В Донецке ожидается теплая и пасмурная погода Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

6 января в Донецке и Донецкой Народной Республике ожидается переменная облачность. Утром местами туман, видимость 100−500 м. Во второй половине дня небольшой дождь. Температура воздуха утром +4…+5 градусов. Днем до 8 градуса тепла. Вечером +6…+7 градусов. Юго-западный ветер будет дуть скоростью от 4 до 5 м/с. Порывами до 15 м/с.

В этот день Православная церковь празднует Рождественский Сочельник, канун Рождества Христова – самый важный праздник после Пасхи. Именно в эту ночь на свет появился Иисус Христос. Согласно древним приметам, именно сейчас наступают самые суровые морозы. В народе по погоде 6 января пытались определить, каким будет декабрь. Морозный, ясный и безоблачный, день сулит хороший урожай. Если на небе виден Млечный путь, значит, лето будет теплым.

По прогнозам синоптиков 7 января ожидается облачная погода. Ночью небольшой дождь. Температура ночью +5…+6 градусов. Днем около нуля градусов.

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