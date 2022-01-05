В Минздраве ДНР объяснили, почему опаздывает скорая помощь

Из-за роста заболеваемости СОVID-19 и пневмониями значительно возросла нагрузка на службу скорой медицинской помощи. Фото: МЧС ЛНР

В минувшем году Министерству здравоохранения ДНР уже приходилось объяснять жителям, почему вдруг стала опаздывать на вызовы скорая помощь. А в последнее время ситуацию удалось стабилизировать. Об этом сообщили ДАН в пресс-службе Минздрава Республики.

- В связи с ростом заболеваемости СОVID-19 и пневмониями в 2021 году значительно возросла нагрузка на службу скорой медицинской помощи, что обусловило увеличение времени ожидания бригады к месту вызова. На сегодняшний день ситуация с длительным ожиданием бригады скорой медицинской помощи стабилизировалась и имеет положительную динамику, что связано со снижением заболеваемости СОVID-19, – сказано в сообщении.

По норме, на экстренные вызовы бригада медиков обязана прибыть в течение 20 минут, на не экстренные – двух часов. За девять месяцев 2021 года процент опозданий по соотношению с аналогичным периодом 2020 года увеличился в черте города на 4%, в сельской местности на 1,1%.

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