В пригород Донецка прибыла группа украинских радикалов

В ДНР опасаются провокаций на донецком направлении. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Группа боевиков украинской националистической группировки «Правый сектор» (организация запрещена в РФ) замечена в районе Марьинки к юго-западу от Донецка. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции (УНМ) Республики.

- По нашим данным, в зону ответственности 1-го батальона 54-й механизированной бригады в район города Марьинка прибыло до 20 боевиков нацформирования, - отметили в Народной милиции.

В этой связи, в УНМ опасаются роста напряженности на донецком направлении.

- Чтобы исключить различного рода провокации, мы усиливаем бдительность на данном направлении, - подчеркнули в оборонном ведомстве.

Напомним, что ВСУ начали привлекать боевиков неонацистских формирований для выполнения задач на передовой в Донбассе.

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