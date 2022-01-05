В ДНР средняя выплата по регрессу составляет более 9500 рублей в месяц

Регресс в ДНР получают более 45 тысяч жителей. Фото: МВД ДНР

Сумма выплат пострадавшим на производстве жителям ДНР и членам их семей в прошлом году превысила 5,2 млрд рублей. Об этом сегодня ДАН сообщили в Министерстве труда и социальной политики Республики.

- В 2021 году на учете состояло 45 133 получателя. Им было выплачено в общей сложности более 5,2 млрд рублей, – отмечает пресс-служба ведомства.

Большая часть средств – 5,1 млрд рублей - направлена на ежемесячные страховые выплаты. Еще 14,8 млн рублей составили единовременные пособия пострадавшим на производстве и членам их семей, 41,6 млн рублей – возмещение расходов предприятиям на выплату пособий по временной нетрудоспособности, 9,8 млн рублей – выплаты на необходимые виды ухода пострадавшим на производстве.

Напомним, страховые выплаты в ДНР осуществляет Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

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